Мать задержанного за убийства россиянок на Гоа рассказала о жизни сына

Мать россиянина Алексея Леонова, подозреваемого в убийстве нескольких россиянок на Гоа, заявила, что не верит в то, что сын мог убить. Об этом женщина сказала в интервью RT.

© Telegram-канал SHOT

«Если в каком-то порыве, в галлюцинации он взял нож и кого-то ударил, попал... Это я все предполагаю, но не 15 человек. <...> Он у меня мухи не обидит», — сказала Елена.

По ее словам, Алексей живет в Индии уже три года назад, до этого он работал в России на железной дороге и монтером путей метрополитена. Алексей не был женат, жил в квартире с родителями, занимался рисованием, графическим и моушен-дизайном. У сына в России были долги, и иногда мать высылала Алексею деньги.

Елена также сказала, что сын любил одну из девушек, которая была найдена убитой. По ее мнению, сын «может сейчас наговорить на себя». Она не знала, что он употребляет запрещенные препараты, и отметила, что Алексей находился в невменяемом состоянии.

Леонова подозревают в убийстве как минимум трех женщин. При этом сам Леонов заявлял о 15 убийствах. О его задержании стало известно 16 января. По законам Индии, ему грозит смертная казнь.

Ранее в Таиланде неизвестные убили российского туриста.