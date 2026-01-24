Задержанная девушка раскрыла подробности похищения подростка в Красноярске

Девушка, участвовавшая в афере с похищением подростка, не была с ним знакома ранее. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

На допросе девушка сообщила, что они не были знакомы с подростком и до этого никак не контактировали между собой. По ее словам, мошенники "вели ее отдельно", подростку давали указания отдельно.

Ей позвонили некие люди, представились сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что ее аккаунт взломали и ей может грозить опасность. После этого ей дали указание приехать в Красноярск.

В своих показаниях девушка также отметила, что мошенники связывались с ней по телефону и через мессенджер.

Девушку задержали по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Задержанной 18 лет, она является жительницей Сургута. Вопрос об избрании ей меры пресечения будет решаться 25 января.

Следователи устанавливают других участников преступления.

Напомним, 14-летний сын красноярского бизнесмена пропал вечером 22 января. Позже его отцу пришло сообщение о похищении и требование выкупа в размере 30 млн рублей.

Подростка и девушку, с которой он ушел, обнаружили на съемной квартире.

Подросток рассказал, что мошенники вынудили его уйти из дома, прихватив 3 миллиона рублей, угрожая проблемами отцу и старшему брату.