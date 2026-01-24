С блогера Домогацкого взыскали 49 млн по делу о мошенничестве с продажей вилл

Суд взыскал 49 млн рублей с блогера Сергея Домогацкого, который фигурирует в деле о предполагаемом мошенничестве при продаже вилл на Бали. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Зорина.

© Сергей Домогацкий/VK

По его словам, средства взыскали в пользу компании, признанной банкротом. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что Домогацкий фактически продавал не объекты недвижимости, а концепцию. Согласно установленной схеме, предприниматель создавал интеллектуальный продукт и передавал его в аренду аффилированной структуре, которая использовалась как источник финансирования.

В июне 2025-го Домогацкого обвинили в мошенничестве с виллами на Бали. Потерпевшие вложились в недвижимость, но не получили ее. Ущерб составил больше 31 млрд рупий (около 150 млн рублей). Для привлечения покупателей блогер использовал рекламу с участием Ларисы Гузеевой, Лолиты Милявской и Ксении Собчак.

В ноябре Гузеева, комментируя скандал, заявила, что сама купила у Домогацкого виллу и не получила ее. А Лолита заверила, что не призывала покупать дома на Бали и в Никарагуа.

Ранее Генпрокуратура РФ начала проверку Собчак, Гузеевой и Лолиты за рекламу проектов Домогацкого.