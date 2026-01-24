На Сахалине водолаз провел в ледяной воде 20 часов и выжил

Мужчину обнаружили живым в море спустя почти сутки после начала масштабной поисковой операции, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает МЧС Сахалинской области.

Информация о водолазе, пропавшем в акватории морского порта Корсаков, поступила в МЧС вечером 23 января. 50-летний мужчина проводил водолазные работы вместе с напарником в двух километрах от берега и бесследно исчез. 24 января была развернута масштабная поисково-спасательная операция, поиски велись как в районе исчезновения, так и на расширенной акватории, куда человека могло унести течение.

Около полудня пропавшего заметил и поднял на борт экипаж судна «Иван Капралов». После этого водолаза передали на спасательное судно «Отто Шмидт», которое доставило его в порт Корсаков. По предварительным данным, состояние спасенного удовлетворительное, и он не нуждается в срочной медицинской помощи.

До этого в Новосибирской области спасли 13 рыбаков, дрейфовавших на оторвавшейся льдине. На помощь им прибыли спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области. Всех рыбаков доставили на берег, никто из них не пострадал.