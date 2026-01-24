Председателя ЖСК арестовали за распространение детской порнографии

Председателя питерского ЖСК отправили в СИЗО за изготовление и распространение детского порнографического контента. 60-лений мужчина хранил запрещенные фото в своем Telegram-канале до самого ареста. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

© Московский Комсомолец

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местного жителя, обвиняемого в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Мужчина пробудет в СИЗО как минимум до 21 марта.

Следствие установило, что обвиняемый создал и владел каналом в мессенджере Telegram, который использовал для поиска и объединения лиц, заинтересованных в приобретении сексуального контента с детьми.

По данным следствия, обвиняемый умышленно хранил запрещенные материалы на своем мобильном телефоне. Все доказательства были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в ходе обыска.

Как выяснилось, мужчина некоторое время работал сантехником, но также занимал пост председателя одного из жилищно-строительных кооперативов в городе. Это обстоятельство вызвало особый общественный резонанс.