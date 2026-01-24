Стоимость арестованного имущества генерала Булгакова составила 180 млн рублей

Стоимость арестованного имущества экс-замминистра обороны генерала армии России Дмитрия Булгакова, его близких и двух фигурантов дела превышает 180 млн рублей.

Об этом пишет РИА Новости.

«Имущество <...> арестовано на общую сумму более 180 млн рублей», — заявили в суде.

Речь шла о московской квартире и доме в Московской области.

Ранее следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении Булгакова.

Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные материалы писало, что имущество дочери Булгакова арестовали более чем на 49 млн рублей в рамках уголовного дела о мошенничестве.