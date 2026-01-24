Без воды и тепла: что происходит в Киеве

В Киеве на левом берегу Днепра зафиксированы перебои с теплом и водоснабжением. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ранее, в ночь на 24 января, в городе прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны. По информации градоначальника, в Днепровском и Голосеевском районах произошли пожары.

Бегут и отменяют сделки: энергоколлапс добил рынок недвижимости Киева

Жители Киева уже длительное время живут в условиях продолжительных веерных отключений электроэнергии.

Ранее МК сообщал, что 22 января стало самым тяжёлым днём для энергетики Украины с 2022 года.