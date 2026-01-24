16 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

На станции Корфовская Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае 16 вагонов с углем, по уточненной информации, сошли с рельсов. Десять из них опрокинулись, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, поезд в составе 71 вагона с углем следовал от железнодорожной станции Петровский завод в Забайкальском крае назначением станция Находка-Восточная в Приморский край. Допущен сход 16 вагонов, 10 из них - с опрокидыванием", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что задержек движения пассажирских поездов допущено не было.