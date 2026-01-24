В Стамбуле ощущалось землетрясение магнитудой 5,1

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в западной части Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр сейсмособытия находился в 62 км к юго-востоку от города Балыкесир, где проживают 238 тыс. человек.

Очаг залегал на глубине 11 км. По данным корреспондента РИА Новости, землетрясение ощущалось в Стамбуле в течение нескольких секунд. Приложение предупредило жителей о подземных толчках в 0:26 мск. 9 декабря живущая в провинции Анталья россиянка Ольга рассказала "Газете.Ru", что после произошедшего 8 декабря в Турции землетрясения многие местные жители ночью спали на улице.

По словам женщины, она очень тяжело пережила ЧП и теперь мучается от бессонницы из-за страха. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в турецкой провинции Анталья 8 декабря. Известно, что оно произошло на глубине 28,2 километра.