В Эрмитаже задержали посетителя за повреждение статуи императрицы

Сотрудники службы безопасности Эрмитажа при поддержке вневедомственной охраны Росгвардии задержали посетителя, причастного к повреждению скульптуры супруги императора Николая I — Александры Федоровны. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе музея.

© Газета.Ru

Как уточнили в Эрмитаже, по записям камер видеонаблюдения удалось оперативно установить, что повреждение было нанесено одним из посетителей, который на тот момент еще находился в здании музея. После этого мужчину задержали сотрудники службы безопасности совместно с представителями Росгвардии.

Повреждение — сломанный палец у портретной статуи, размещенной на Октябрьской лестнице Зимнего дворца, — было обнаружено смотрителем вечером 23 января. В музее отметили, что утраченный элемент не является оригинальной частью произведения, а относится к реставрационному восполнению, выполненному ранее.

В Эрмитаже объявили эвакуацию

Скульптура была создана в 1840 году Дмитрием Савельевым по оригиналу прусского мастера Карла Фридриха Вихмана и была заказана императором Николаем I. Во время Великой Отечественной войны статуя получила ряд повреждений, включая утрату пальцев рук и медальона с портретом родителей императрицы. Эти элементы были восстановлены специалистами Эрмитажа в ходе реставрации, завершившейся в 2020 году.