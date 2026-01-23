Неизвестный расстрелял сотрудников военкомата

Во Львовской области неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в России). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, мужчина был задержан правоохранителями. Информации о ранениях или погибших среди работников военкомата пока нет.

РИА Новости пишет, что из-за нехватки личного состава в Вооружённых силах Украины (ВСУ) приводит к жёстким методам набора.

