Дрон подорвал автобус с людьми в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вечеслав Гладков сообщил, что некоторое время назад украинский беспилотник атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. В результате ранения получили пять человек.

© Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

По данным региональных властей, двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. При этом один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и прямо сейчас врачи в опоерационной ведут борьбу за его жизнь.

Пятый пострадавший получил баротравму. Ему оказали первую помощь в Борисовской ЦРБ и теперь его на скорой помощи транспортируют в медучреждение Белгорода.

Сам автобус, как видно из опубликованных губернатором фотографий, был полностью уничтожен огнем.