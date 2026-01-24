"Страна": на Украине сотрудники ТЦК прострелили колеса автомобиля мужчины

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине открыли огонь по колесам автомобиля мужчины, которого пытались мобилизовать. Об этом пишет издание "Страна".

По его данным, инцидент произошел в Днепропетровске на юго-востоке страны. Перед этим гражданин угрожал ножом работникам ТЦК, пишет "Страна". Других подробностей не приводится.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники ТЦК задерживают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и в других общественных местах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, нередко с риском для жизни.