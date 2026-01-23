Арестован первый замглавы администрации Сергиева Посада

Тверской суд Москвы одобрил арест первого заместителя главы администрации Сергиева Посада Сергея Тостановского. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве отметили, что ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, суд арестовал начальника управления сельского хозяйства администрации Сергиева Посада Ивана Кончакова, обвиняемого в мошенничестве и получении двух взяток, передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

В этот же день также стало известно, что Мещанский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова, который подозревается в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в получении взятки. Он пробудет в СИЗО как минимум до 23 апреля.