Малыши оказались в больнице после посещения детсада в российском регионе

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил, что в одном из детских садов города обнаружили сальмонеллез. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам мэра, четверым воспитанникам учреждения потребовалась госпитализация, у остальных воспитанников проводится забор анализов для уточнения формы заболевания.

Все сотрудники учреждения по результатам обследования здоровы. По требованию Роспотребнадзора детский сад временно закрыли, добавил глава города.

Ранее сообщалось, что в одном из развивающих центров для детей в Калининграде обнаружили грубые нарушения санитарных норм.