Лед побил автомобили в российском городе

Ледяные глыбы, упавшие с крыш, разбили несколько машин в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел на Московской улице. По словам местных жителей управляющие компании (УК) не чистят лед с крыш домов — в некоторых местах он свисает почти на метр. На опубликованных кадрах у двух автомобилей разбиты задние стекла, у другой от удара потрескалось лобовое.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Краснодар придет потепление до плюс 13 градусов Цельсия. В пятницу, 23 января, в Краснодаре плюс 3 градуса.

