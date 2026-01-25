В одном из районов Кубани обломки БПЛА повредили ЛЭП

Высоковольтная линия электропередачи повреждена в результате падения обломков БПЛА в одном из районов Кубани. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северского района Краснодарского края Алексей Чеверев.

"В Северском районе в результате падения обломков БПЛА повреждена высоковольтная линия электропередачи, вследствие чего без света сейчас поселок Черноморский", - написал он.

Он уточнил, что аварийная бригада уже ведет работы по восстановлению энергоснабжения.

По данным главы района, минувшей ночью над территорией Краснодарского края дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 15 украинских БПЛА самолетного типа.