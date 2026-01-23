Депутат заступился за погибшего в ТЦ Петербурга парня

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев заступился за парня, который погиб после инцидента в торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге. Тогда на юношу навалились охранники и начали его душить, спустя несколько часов молодой человек скончался в больнице. Парламентарий назвал произошедшую ситуацию «Джордж Флойд наоборот». Об этом в пятницу, 23 января, сообщил Медведев.

© Вечерняя Москва

— Когда рассказывают о том, что погибший вроде как мог что-то украсть, нас отвлекают от важной проблемы. Фактов постоянного совершения преступлений охранниками магазинов (это же не единственный случай) при задержании возможных похитителей. Видите ли, некоторые люди думают, что форма охранника и походы в этнические клубы ММА дают им особые полномочия, право делать то, что хочется <...> Понимаете, у нас на глазах буквально Джордж Флойд наоборот происходит, — заявил Медведев в своем официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 21 января. Молодой человек якобы обманул кассу самообслуживания в магазине. Это заметили охранники. Они подошли к парню и попытались его задержать. Тогда он достал аэрозольный пистолет и попытался выстрелить. Сотрудники ЧОП повалили его на землю и начали душить. Спустя время молодой человек потерял сознание. Его доставили в больницу, где он и умер. Правоохранители задержали двух охранников и сотрудника клининга. Еще один подозреваемый смог скрыться. Позднее стало известно, что он улетел из России.

Джордж Флойд стал известен всему миру после того, как его убил американский полицейский 25 мая 2020 года. Тогда в момент задержания силовики применили к нему силу. Один из полицейских надавил американцу коленом на шею. Флойд говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание и умер. Впоследствии силовика задержали. В Миннеаполисе, где произошло убийство, начались массовые беспорядки и появилось движение Black Lives Matter. В июне 2021-го суд приговорил экс-полицейского Дерека Шовина к 22,5 года колонии. Он умер в тюрьме в ноябре 2023-го.