Балашихинский отравитель рассказал о своих отношениях с семьей

Артем Миссюра, которого прозвали балашихинским отравителем, подробно рассказал о своих взаимоотношениях с семьей. Особый внимание молодой человек уделил общению с отчимом. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил сам Миссюра.

© Вечерняя Москва

По словам балашихинского отравителя, отчим с ранних лет пытался его «переделать». Это не нравилось бабушке Миссюры, которая на этой почве конфликтовала с его отчимом. Мужчина заставлял в детстве Миссюру общаться с некими старцами.

Молодой человек подчеркнул, что его отчим мог использовать одного из святых отцов для манипуляций, передает Telegram-канал «112».

Он также отметил, что тепло относится к младшей сестре. Родители позволили ему дать имя девочке. Впоследствии они сильно сплотились, так как их отчим негативно относился к девочке. Кроме того, Миссюра заявил, что мужчина не выражал симпатии возлюбленным пасынка. По словам молодого человека, он познакомил одну из девушек с отчимом, но тот ее не принял.

Миссюра также с теплом вспомнил своего друга, которого же сам и отравил. Молодой человек считает, что их дружбу «пытаются осквернить».

Миссюра травил своих родственников, подсыпая им в еду химикаты. Он убивал близких по разным причинам, но основным мотивом, по версии следствия, являются корыстные цели. Молодой человек отравил девять человек, двое из которых скончались. В январе 2026-го суд продлил арест Миссюре еще на три месяца. Что известно о балашихинском отравителе — в материале «Вечерней Москвы».