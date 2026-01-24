Девушку, сопровождавшую пропавшего сына бизнесмена из Красноярска, задержали

Задержана девушка, сопровождавшая пропавшего 14-летнего сына бизнесмена из Красноярска. Об этом в субботу, 24 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 18-летняя жительница Сургута действовала в сговоре с мошенниками. Девушка прилетела в Красноярск, где вместе с подростком вскрыла сейфы в квартире его родителей и похитила три миллиона рублей. Часть средств она передала аферистам, оставшуюся сумму присвоила.

После этого подросток и его спутница отправились в арендованную квартиру, где ожидали дальнейших указаний от мошенников.

Девушке вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, передает Telegram-канал СУ СК РФ по Красноярскому краю.

14-летний подросток из Красноярска ушел с неизвестным 22 января. После его отцу начали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп за сына. Похититель просил около 350 тысяч долларов. Позже подростка обнаружили на съемной квартире — он был там вместе с неизвестной девушкой. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».