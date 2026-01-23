Раскрыта личность находившейся с пропавшим в Красноярске подростком девушки

18-летняя жительница Сургута находилась рядом с объявившим себя похищенным сыном красноярского бизнесмена. Об этом сообщает издание Baza.

По данным канала, девушка оказалась вовлечена в преступную схему. Именно она встретила 14-летнего мальчика и отвела его на съемную квартиру, откуда он написал отцу требование выкупа в размере 30 миллионов рублей за его освобождение. После этого девушка и подросток перестали выходить на связь, потому что ждали новых инструкций от мошенников.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли пропавшего подростка в съемной квартире в Красноярске вместе с неизвестной девушкой. С ним все в порядке.

Отец пропавшего мальчика попросил арендодателей проверить, кто живет в их квартирах

Старший брат мальчика отрицает, что тот находился с кем-то в сговоре. Старший брат также уверен, что школьник не смог бы сам распилить сейфы и вынести деньги.