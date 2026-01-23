Стало известно, какое наказание может грозить владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Владелец обрушившегося в Новосибирске ТЦ в случае добровольного возмещения ущерба пострадавшим и родным жертвы вряд ли получит максимальное наказание. Такое мнение высказал News.ru адвокат Вадим Багатурия.

Напомним, что 21 января в результате обрушения торгового центра в Первомайском районе Новосибирска один человек погиб, двое получили травмы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец здания был задержан.

По словам адвоката Вадима Багатурии, максимальное наказание по статье, по которой расследуется дело, - шесть лет, и адвокаты подскажут владельцу ТЦ, как добровольно компенсировать вред потерпевшим.

«Максимальное наказание по статье 238 он точно не получит, потому что у нас есть общее правило, что всегда учитываются смягчающие обстоятельства», — пояснил он.

В случае добровольной компенсации вреда, суд может учесть это как смягчающее обстоятельство и наказание вряд ли превысит четыре года лишения свободы. Или бизнесмену могут назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы условно, пояснил юрист.

«Есть все шансы на то, что этот мужчина, побыв какое-то время в СИЗО, компенсирует всем ущерб, похороны, лечение, моральный вред. И после этого, допустим, его переведут под домашний арест, и в суде он получит минимальное наказание», — резюмировал Багатурия.

По данным СМИ, в ходе проверки выяснилось, что обрушившееся здание ТЦ в Новосибирске изначально было незаконно возведенным самостроем, но в 2018 году суд признал право собственности за владельцем. Администрация района ранее пыталась его снести, но в итоге заключила мировое соглашение.