Неизвестный изнасиловал девушку на кладбище возле леса

Полиция графства Западная Мерсия в Англии расследует тяжкое преступление, произошедшее в канун Рождества. Сообщается, что молодая женщина примерно 20 лет стала жертвой изнасилования в лесистой местности рядом с кладбищем. Об этом информирует издание Daily Mirror.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошел на территории кладбища Касл-Грин в Айронбридже, пригороде Телфорда. Нападение совершено в светлое время суток, между 9:45 и 11:25 утра.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, которого описывают как белого мужчину ростом около 178 сантиметров с короткими темными волосами. На момент преступления он был одет в темные джинсы и черное пальто.

Детектив-констебль Виктория Перитон, ведущая расследование, заявила, что полиция относится к инциденту с максимальной серьезностью и работает по всем возможным направлениям для поимки преступника. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой о помощи.