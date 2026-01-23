Дело политолога Шульман* передано в суд

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении политолога Екатерины Шульман (признана Минюстом иноагентом на территории РФ, также внесена в список террористов Росфинмониторинга) по обвинению в уклонении от исполнения предусмотренных для иноагентов обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«[Шульман*] заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сказано в сообщении.

Оно опубликовано в telegram-канале прокуратуры Москвы.

Установлено, что политолог в течение года дважды привлекалась к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента. Однако, несмотря на это, продолжила распространять материалы в интернете без обязательной маркировки.

Сообщается также, что в отношении Шульман* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело будет рассмотрено судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске», — заключили в ведомстве.

Минюст внес Шульман* в реестр иноагентов в апреле 2022 года. В ходе судебного рассмотрения ее жалобы на данное решение было установлено, что она получала финансирование из Канады, Германии, Ирландии, США, а также от российских структур с участием иностранного капитала, в том числе от Оксфордского российского фонда и фонда Карнеги (организация включена в перечень нежелательных НПО в России).

Ранее в отношении Шульман* неоднократно выносились постановления о назначении административных штрафов за отсутствие маркировки иностранного агента в распространяемом контенте. Кроме того, она была оштрафована на 10 тысяч рублей за участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации.

*Екатерина Шульман признана иноагентом на территории РФ, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга