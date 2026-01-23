Пять россиян застряли в заглохшей машине и едва не замерзли насмерть

Компания молодежи застряла вместе с заглохшей машиной в снежных торосах под высоким обрывом берега Волги на окраине Дубовки в Волгоградской области ночью, 23 января. Им потребовалась экстренная помощь спасателей. Об этом пишет V1.RU.

В поисково-спасательное подразделение вызов поступил около полуночи. Обратившийся за помощью заявил. что пять человек замерзают в отечественной машине.

Молодые люди катались на ВАЗ-2112, они очень сильно застряли, и самостоятельно выбраться не могли. Парни могли замерзнуть насмерть.

По словам начальника Дубовского поисково-спасательного подразделения, что молодые люди съехали на машине к Волге, но не смогли подняться обратно. Их спасли и доставили в Дубовку, но без машины.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае десятилетняя школьница погибла в сугробе рядом со своим домом. Девочка пыталась выкопать туннель.