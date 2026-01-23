Бывший учитель в Москве обманул родителей школьников на 1,9 млн рублей

Сотрудники полиции и ФСБ задержали бывшего преподавателя московской школы, который обманул родителей учеников на сумму в 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщил портал "МВД МЕДИА".

Расследование началось после обращения в полицию 44-летней матери одного из учеников. По ее утверждению, бывший учитель физкультуры получил от нее 68 тысяч рублей, которые якобы должны были пойти на покупку новой формы и поездку ее сына в спортивный лагерь.

Однако запланированная поездка так и не состоялась, сам преподаватель вскоре уволился и перестал выходить на связь. Аналогичным образом денежные средства мужчина получил еще от 24 родителей.

Задержанным оказался 26-летний уроженец Тамбовской области. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве соседка обманула инвалида и присвоила себе его квартиру. Мужчина рассказал, что она предложила ему помочь с ремонтом. Когда отделка помещения была закончена, женщина потребовала миллион рублей.

У инвалида таких денег не оказалось. Под влиянием женщины он подписал договор дарения на квартиру, стоимость которой превысила 7 миллионов рублей.