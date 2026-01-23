Хозяйка ресторана добавляла яд в напитки и отравила четырех человек

В США бывшая владелица ресторана попала под суд по обвинению в отравлении четырех человек. Об этом сообщает издание People.

Полиция Северной Каролины заподозрила 52-летнюю Гудрун Каспер-Лейненкугель, ранее владевшую рестораном в Эшвилле, в отравлении четырех человек, из которых выжили лишь двое.

Среди жертв предполагаемой отравительницы — 32-летняя Лила Ливис, которой не стало 1 декабря 2025 года, и Майкл Шмидт, которого Каспер-Лейненкугель якобы отравила еще в 2007 году «со злым умыслом». Неясно, были ли потерпевшие знакомы с ней.

По данным SBI (Государственное бюро расследований Северной Каролины), женщина намеренно добавляла людям в напитки ацетонитрил — ядовитый растворитель, используемый в фармацевтике и производстве. Это бесцветная жидкость со сладковатым запахом, которая медленно превращается в цианид.

16 января Каспер-Лейненкугель арестовали. Судья отказал в освобождении под залог, в настоящее время обвиняемая остается в изоляторе округа Хендерсон.