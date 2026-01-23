Раскрыта вымогавшая миллионы у новоиспеченного россиянина банда иностранцев

В Москве задержана группа приезжих, часть из которых оказались гражданами иностранного государства, вымогавших пять миллионов рублей у новоиспеченного россиянина. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство совершенное организованной группой»). Они арестованы. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как передает официальный представитель МВД России, участники банды представлялись сотрудниками правоохранительных органов одной из стран ближнего зарубежья. Они рассказали потерпевшему, что якобы на родине в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о заказной расправе над бывшей сожительницей. После этого они стали угрожать мужчине и требовать у него пять миллионов рублей.

По данным правоохранителей, потерпевший обналичил один миллион рублей и передал их обвиняемым, а потом обратился в полицию. Злоумышленники были задержаны на территории Москвы и Московской области. Выяснилось, что они не имеют отношения к зарубежным правоохранительным органам.

