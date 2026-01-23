В Мексике неизвестные похитили модель OnlyFans

В мексиканском городе Кульякан была похищена 20-летняя модель OnlyFans Николь Пардо Молина. Инцидент произошел днем возле торгового центра, пишет Complex.

На видеозаписях, попавшим к полицейским, видно, как к сиреневому Tesla Cybertruck, за рулем которого находилась Молина, подъехал белый автомобиль Toyota Corolla. Из машины вышли трое мужчин в масках, после чего силой вытащили женщину из машины.

Николь сопротивлялась и пыталась закрыть дверь автомобиля, однако после короткой борьбы двое мужчин усадили ее на заднее сиденье, после чего машина скрылись с места происшествия. Власти пока не сообщали официальных данных о состоянии похищенной или местонахождении.

По информации местных СМИ, Молина также владела ювелирным бизнесом и магазином головных уборов и одежды, расположенными в том же торговом центре, рядом с которым произошло похищение. Информации о задержанных или установленных подозреваемых на данный момент не поступало, добавили в полиции.