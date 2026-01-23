Эксперт заметил одну странность в видео с похищенным в Красноярске подростком

Видеообращение 14-летнего подростка, похищенного в Красноярске, может быть постановкой. Такую версию в беседе с News.ru высказал психиатр Василий Шуров, отметивший, что на записи мальчик выглядит излишне спокойным и безэмоциональным.

По словам эксперта, существует несоответствие между смыслом произносимого текста, в котором подросток просит отца выполнить требования злоумышленников, и его интонацией. Шуров предположил, что это может быть отрепетированный текст, а сама ситуация — сговором с целью вымогательства денег у родителей.

При этом психиатр подчеркнул, что исключать реальную угрозу жизни ребенка нельзя, и призвал не делать поспешных выводов, преждевременно обвиняя подростков.

Напомним, по данным следствия, мальчик ушел из дома в элитном поселке Серебряный Бор в сопровождении неизвестного, после чего его отец получил сообщение с требованием выкупа в 350 тысяч долларов (около 26 миллионов рублей). Возбуждено уголовное дело о похищении человека.

Ранее криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru высказал версию, что мальчик мог инсценировать собственное похищение с целью вымогательства у родителей.