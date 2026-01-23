Суд в Подмосковье арестовал пособника мошенников, похитивших 10 миллионов рублей

Домодедовский городской суд заключил под стражу мужчину, который работал вместе с мошенниками и обманул потерпевшего на более чем 10 миллионов рублей.

Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал (обвиняемому — прим. «ВМ») меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 10 суток до 28.02.2026, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мошенники обманули потерпевшего, общаясь с ним в мессенджере Max. Они убедили мужчину, что его банковский счет используют неизвестные, чтобы перевести деньги «Русскому добровольческому корпусу»* (РДК)*. Потерпевший испугался и снял в банкомате 5,5 миллиона рублей. В дальнейшем он перечислил деньги злоумышленникам. Затем он оформил кредит почти на пять миллионов рублей и также внес средства на банковский счет аферистов. Позднее мужчина перевел мошенникам еще пять тысяч рублей.

В декабре прошлого года аферисты якобы обманули на 13 миллионов рублей бывшего депутата Госдумы Бембя Хулхачиева. Мошенники убедили мужчину, что от его имени переводят деньги главе РДК*. Экс-депутат начал оформлять на себя кредиты и передавать деньги курьерам. Впоследствии он понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

*Организация признана террористической и запрещена в России.