10-летний ребенок задохнулся в сугробе в Красноярском крае

10-летняя девочка задохнулась в сугробе в поселке Березовка Красноярского края. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в ГСУ СК России по региону и Республике Хакасия.

Ребенок играл в снегу возле дома на улице Совхозной — школьница прокладывала тоннель в большом сугробе. В какой-то момент снежная масса обрушилась на нее и перекрыла выход.

Девочка выбраться не смогла — она погибла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье

«Причинение смерти по неосторожности». На месте работают следователи, уточнили в пресс-службе.

До этого в Республике Бурятия четырехлетний ребенок с девятимесячным братом пошел искать родительницу и оставил малыша в сугробе в одном памперсе. Инцидент случился в Прибайкальском районе в селе Турунтаево.