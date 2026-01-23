Не скрывался, не убегал, помогал. Владельца рухнувшего ТЦ отправили под арест до марта

В Первомайском суде Новосибирска 23 января избрали меру пресечения владельцу рухнувшего на улице Наумова торгового центра. ЧП произошло 21 января. В торговом центре сложились крыша и второй этаж на площади около 600 квадратных метров. Предварительная причина — кровля не выдержала количества снега. Под завалами пострадали три человека – две женщины и мужчина. Позднее Рустам Шарипов скончался в скорой.

© Bfm.ru

Утром 23 января стало известно, что руководителю ООО «МС-Групп» Сергею Туркову предъявили обвинение в оказании небезопасных услуг, что стало причиной гибели человека.

Ранее Туркова задержали на двое суток. Сегодня ему избирали меру пресечения. Перед началом заседания адвокаты (их два) некоторое время что-то шептали бизнесмену – обсуждали.

«Защита просила учесть обстоятельства задержания и возражала против ареста, так как точно не установлена причина обрушения здания и могли быть ошибки в проектировании, к которому Турков не имеет отношения. Также просили учесть обстоятельства, как бизнесмен отреагировал на случившееся: сразу приехал на место, помогал спасателям и арендаторам, предлагал свою помощь. Туркова даже включили в состав штаба. Он также пригнал свою спецтехнику для разбора. Адвокаты акцентировали, что Турков не скрывался, не убегал, сам приехал на место, выражал соболезнования родным погибшего – предложил помощь. Следственным действиям не препятствовал. В проектировании здания не участвовал – это делала другая организация», – рассказала корреспондент БФМ-Новосибирск из зала суда.

Следователь просил отправить Сергея Туркова в СИЗО до 22 марта – на 1 месяц и 30 дней. Ходатайство поддержала прокуратура. По версии СКР, бизнесмен может скрыться или уничтожить документы, которые еще не успели изъять. По показаниям свидетелей, снег на крыше торгового центра чистили 31 декабря. А экспертизу кровли в последний раз проводили в 2023 году.

Про Сергея Туркова известно, что ему 43 года. Родом из Каргата, живет в Новосибирске. Не судим и не женат, но есть трое несовершеннолетних детей: двое старших живут со своей матерью, третий, самый младший, – от другой женщины.

«Платит алименты обеим женщинам. В воспитании детей принимает активное участие – дети периодически у него ночуют. Со старшим ребенком ходит в спортзал, самый младший еще посещает детсад. На старших детей платит алименты 130 тысяч рублей, на младшего – 45 тысяч», – сообщил подробости корреспондент.

Сам бизнесмен просил не заключать его под арест, чтобы иметь возможность помогать пострадавшим и воспитывать детей.

Добавим, что адвокаты бизнесмена ходатайствовали о закрытии заседания, но судья разрешила журналистам остаться.