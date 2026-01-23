Отец пропавшего мальчика попросил арендодателей проверить, кто живет в их квартирах

Отец мальчика, пропавшего после встречи с незнакомцем в Красноярске, попросил местных арендодателей проверить, кто на данный момент проживает в их домах и квартирах.

© Вечерняя Москва

Его послание в пятницу, 23 января, опубликовал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике региона Илья Зайцев.

— Может оказаться, что ваше жилье намеренно или случайно используется мошенниками для проживания несовершеннолетних, которыми манипулируют злоумышленники. Сходите прямо сейчас и посмотрите: кто живет в вашей квартире на самом деле, — цитирует сообщение в Telegram-канале.

14-летний подросток из Красноярска ушел с незнакомым мужчиной, после чего его отцу начали приходить сообщения с требованиями заплатить выкуп за сына. Похититель просит около 350 тысяч долларов. Подробнее об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».