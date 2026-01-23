Собственник рухнувшего ТЦ в Новосибирске не признал вину

Владелец торгового центра, при обрушении которого в Новосибирске погиб один человек и еще двое пострадали, Сергей Турков не признал вину в происшествии.

Об этом в ходе заседания по определению меры пресечения сообщила судья Дарья Дмитриева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Не признает вину", - сказала она.

По словам защитника Туркова, тот помогал на месте происшествия и был включен в состав штаба по ликвидации последствий. Также, по данным адвоката, он всячески помогал следствию и предоставил правоохранителям все требуемые данные.

Следователь в суде настаивает на заключении собственника под стражу.

Обрушение торгового центра в Первомайском районе Новосибирска произошло 21 января. По предварительным данным, причиной стало скопление снега на крыше здания. В результате один человек погиб и еще двое пострадали. Площадь обрушения составила 600 кв. метров. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Собственнику предъявлено обвинение по п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).