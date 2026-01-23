Названа причина сигнала бедствия борта Пхукет – Барнаул

Сигнал бедствия борта Пхукет – Барнаул был подан из-за отказа одного из двигателей. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в текущий момент Boeing 757-2Q8 авиакомпании Azur Air делает шестой круг над китайским аэропортом Ланьчжоу — пилот вырабатывает топливо перед экстренной посадкой.

Подчеркивается, что на борту воздушного судна находится 238 человек. Лайнер, вылетевший из Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия примерно через четыре часа после взлета.

Сегодня также сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737, который следовал из Калининграда в столицу РФ, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Уточнялось, что причиной инцидента, по предварительным данным, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.

В ночь на 23 января Boeing 737-800, направлявшийся из Новосибирска в Якутск, внепланово приземлился в аэропорту Красноярска.