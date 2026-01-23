В Красноярске нашли пропавшую девочку

Пропавшая 14-летняя девочка в Красноярске найдена, она вернулась домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее региональный главк МВД сообщал, что с заявлением о пропаже подростка накануне обратилась мать девочки. Она сообщила, что ее дочь вечером 22 января ушла из дома и не вернулась.

"14-летняя девочка, пропавшая вчера в Красноярске вернулась домой. Мои коллеги выехали на адрес проживания ее семьи для выяснения всех обстоятельств", - написала она в своем Telegram-канале. "Девочка найдена, живая", - сообщил журналистам представитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Появилась первая версия похищения российского подростка

В СМИ сообщалось, что в Красноярске в день исчезновения подростка, за которого просят выкуп у родителей, пропала 14-летняя девочка. Дома детей находятся рядом. В ГСУ СК РФ по краю и Хакасии заявили ТАСС, что эти два случая не связаны между собой. В прокуратуре края ранее сообщали, что девочка перед исчезновением поругалась с мамой. Она из благополучной семьи, на учете не состоит.