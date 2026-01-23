Раскрыты возможные причины трагедии в роддоме Новокузнецка

Расследование трагедии в новокузнецком роддоме №1, где с начала года умерло девять младенцев, выявило системные проблемы, уходящие в прошлое. Проверка обнаружила грибок и неисправную вентиляцию, однако главной причиной, по мнению эпидемиолога Геннадия Онищенко, стала опасная внутрибольничная бактерия Serratia marcescens и грубейшие нарушения санэпидрежима, передает aif.ru.

Истории пациенток подтверждают, что проблемы в учреждении носят многолетний характер. Женщины сообщают о случаях халатности, хамства и антисанитарии. Например, в 2023 году роженица была частично парализована после кесарева сечения, а в 2024-м после гибели новорожденного от горя умерла и сама мать.

По словам женщин, сталкивавшихся с условиями в роддоме, там многократно фиксировались инфекции, передающиеся от ребенка к ребенку, а персонал иногда пытался списать заражения на внутриутробные причины.

Грибок на стенах обнаружили в российском роддоме после смерти девяти младенцев

Некоторые пациентки еще десятилетие назад слышали от сотрудников фразу о потерянных младенцах: «Не она первая и не она последняя». По факту гибели детей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности.