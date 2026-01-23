Летевший из Калининграда самолет аварийно приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолёт Boeing 737, следовавший из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево».

Об этом пишет РИА Новости.

«В Шереметьево аварийно сел Boeing 737 рейсом Калининград — Москва», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что причиной инцидента, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.

Ранее также сообщалось, что борт рейса Пхукет – Барнаул в пятницу подал сигнал бедствия во время полёта и запросил экстренную посадку в Китае.