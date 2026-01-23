Летевший из Калининграда самолет аварийно приземлился в Шереметьево
Пассажирский самолёт Boeing 737, следовавший из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево».
Об этом пишет РИА Новости.
«В Шереметьево аварийно сел Boeing 737 рейсом Калининград — Москва», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что причиной инцидента, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.
