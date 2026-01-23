Блогер из Екатеринбурга попала в больницу после сырного латте

Блогер из Екатеринбурга попала в реанимацию после сырного латте в популярной кофейне. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Вскоре после того, как девушка выпила кофе, у нее начались острые боли в животе и рвота.

«Два дня она пролежала в реанимации, там поставили диагноз «непроходимость кишечника». Блогер уже вернулась в Москву — планирует разобраться, что это все-таки было, и как ей лечиться дальше», — сказано в посте.

17 января канал писал о подобном случае. По данным СМИ, речь идет о кофейне Duo.

По словам гостей, качество продуктов ухудшилось за последнюю неделю.

«Тошнота, рвота и диарея появлялись через несколько часов после похода в кафе. Одна девушка рассказала, что ей стало плохо после bubble tea с карамелью, который она купила 9 января в филиале в «Пассаже», — пишет канал.

Больше всего жалоб, следует из сообщения, поступало на точки в «Пассаже» и на Куйбышева, 41.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора Свердловской области, в сети нашли нарушения.