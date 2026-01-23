Стало известно, мог ли красноярский подросток инсценировать свое похищение

В Красноярске продолжается расследование исчезновения 14-летнего подростка. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с News.ru высказал версию, что мальчик мог инсценировать собственное похищение с целью вымогательства у родителей.

По словам эксперта, современные подростки могут идти на подобные действия ради денег или внимания. Игнатов отметил, что в таком возрасте дети уже не маленькие и могут быть знакомы с информацией о легких способах заработка. Он не исключил, что подросток действовал по сговору.

Согласно данным следствия, 22 января мальчик ушел из дома в элитном закрытом поселке Серебряный Бор в сопровождении неизвестного. Вечером отец получил сообщение с требованием выкупа в 350 тысяч долларов (около 26 миллионов рублей). Позже он заявил о пропаже 3 миллионов рублей из домашних сейфов. Возбуждено уголовное дело о похищении.

Поселок находится под круглосуточной вооруженной охраной и видеонаблюдением, и следствие выясняет, как посторонним удалось беспрепятственно проникнуть на его территорию.