Заехавший к напарнику погостить россиянин попал на видео ФСБ

ФСБ показала оперативное видео задержания двоих россиян, причастных к поджогам на территории Крыма в 2024 и 2025 годах. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые заводят двух мужчин в наручниках в здание ФСБ. На допросе они рассказали, что в 2024 году связались с украинской спецслужбой через мессенджер, от него получали задания. Один из задержанных говорит, что приехал в гости к напарнику и тот поделился с ним информацией, что работает на украинскую разведку. Вместе они проводили диверсии, поджигая релейные шкафы и оборудование на станциях сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах Крыма.

За выполнение заданий украинского куратора им обещали вознаграждение. Возбуждены уголовные дела о теракте и прохождении обучения террористической деятельности.