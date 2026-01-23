Появилась первая версия похищения российского подростка

Правоохранительные органы выдвинули первую версию исчезновения 14-летнего подростка в Красноярске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Похищенный школьник может находиться под влиянием мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений»), уточнили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю.

Ведомство приводит данные пропавшего: разыскивается Капля Николай Андреевич, 2011 года рождения; рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые, глаза карие. Был одет в куртку болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета.

Правоохранительные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения подростка и просят сообщать любую информацию по телефону 8 (391) 227 - 06 - 45 или в отдел полиции. Анонимность гарантируется.

Накануне вечером школьник ушел из коттеджного поселка Серебряный Бор под Красноярском в сопровождении неизвестного мужчины. Его отец, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали три миллиона рублей. Позже отец получил видео с просьбой мальчика выполнить требования похитителей.

В переписке похитители потребовали выкуп в 350 тысяч долларов.

Также в Красноярске пропала девочка-подросток, проверяется связь этих исчезновений.