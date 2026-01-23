Установлена личность таксиста, увозившего пропавшего в Красноярске мальчика

Прокуратура установила личность таксиста, увозившего пропавшего в Красноярске ребенка. Им оказалась девушка, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

Как уточнили в прокуратуре, таксист рассказала, что вместе с мальчиком была девушка.

О пропаже ребенка стало известно 23 января. Следователи сообщили, что 14-летнего мальчика похитили неизвестные и требуют за него выкуп.

По предварительным данным, вечером 22 января подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Позже на телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении сына с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка. Кроме того, из сейфа мужчины пропало 3 миллиона рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.