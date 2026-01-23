Установлена личность таксиста, увозившего пропавшего в Красноярске мальчика

В Красноярске установили девушку-таксистку, которая перевозила пропавшего 14-летнего мальчика. об этом в пятницу, 23 января, сообщили в прокуратуре региона.

© Вечерняя Москва

По словам женщины, ребенок ехал вместе с другой, пока неустановленной девушкой.

По данным правоохранительных органов, по факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело о похищении.

— Установлена девушка-таксист, которая увозила мальчика. Она пояснила, что вместе с ребенком была девушка, — сообщил представитель ведомства.

Мальчик по имени Николай пропал вечером 22 января. Подросток ушел из дома, прохожие видели его с незнакомым мужчиной. Позже родителям школьника стали приходить видео, где ребенок просит заплатить за него выкуп в размере 350 тысяч долларов.

В Сети появились скриншоты переписки бизнесмена из Красноярска, которому написал предполагаемый похититель его 14-летнего сына.