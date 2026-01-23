ФСБ задержала в Крыму двух россиян, совершивших диверсии по указанию Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму двух граждан России, которые совершили диверсии по указанию украинских спецслужб. Об этом стало известно в пятницу, 23 января.

По данным следователей, в позапрошлом году подозреваемые связались через Telegram с сотрудником украинских спецслужб. Под его руководством они осуществляли сбор данных о дислокации на полуострове объектов Минобороны России, важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники ВС РФ.

— По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов ФГКП «Крымская железная дорога» и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах Республики Крым, — цитирует сообщение ТАСС.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела в отношении задержанных по статье 205 (террористический акт) и 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

В Челябинской области сотрудники ФСБ также задержали подозреваемых в хищении ферросплавов с Челябинского электрометаллургического комбината, национализированного в 2024 году.