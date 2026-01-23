В московском метро пассажиры скрутили подростка после попытки грабежа

Пассажиры московского метро скрутили подростка, который пытался ограбить девушку. Инцидент попал на видео. Его опубликовал телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, инцидент произошел на станции метро «Парк культуры». Молодой человек выхватил у 23-летней девушки пакет с документами и телефоном и выбежал из вагона, рассчитывая скрыться. Однако свидетели произошедшего догнали его и скрутили, а затем передали полиции.

Несовершеннолетнего задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о покушении на грабеж.

