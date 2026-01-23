В день исчезновения сына российского бизнесмена пропал еще один ребенок

В Красноярске в день исчезновения несовершеннолетнего сына бизнесмена пропала 14-летняя девочка. Об этом сообщает Shot.

По данным источника, школьница ушла из дома около 15:00, после чего ее больше никто не видел. Дом девочки находится в трех километрах от дома юноши. Согласно ориентировке, она была в черной куртке, капюшоне и уггах. Человека в похожей одежде рядом с пропавшим мальчиком зафиксировала уличная камера.

Проводится проверка и выясняется есть ли связь в этих двух случаях.

В российском городе похитили 14-летнего подростка

Ранее сообщалось, что в следственные органы обратился бизнесмен. Он рассказал, что ему пришло сообщение на телефон, в котором неизвестные требуют выкуп за сына. После этого он получил видеообращение сына, который также просил выполнить выдвинутое требование. Как стало известно ТАСС, речь идет о 350 тысячах долларов.