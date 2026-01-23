Стали известны детали задержания турецких звёзд по делу о запрещённых веществах

Для задержания звезды турецких сериалов Джана Ямана по подозрению в причастности к запрещённым веществам были привлечены десятки полицейских вместе со служебными собаками. Об этом сообщил журналист Павел Зорин в эфире шоу «Малахов».

© Соцсети

В ходе масштабных рейдов, проведённых в ночных клубах и отелях Стамбула в рамках операции «Рассвет», было задержано порядка тридцати человек. В их числе оказались известные актёры: Джан Яман, исполнивший главную роль в сериале Ранняя пташка», Дугукан Гюнгер, известный по проекту «Клюквенный щербет», Кубилай Ака, снявшийся в сериале «Чукур».

Павел Зорин уточнил, что подобные рейды проводятся на регулярной основе, и под арест попадают не только актёры, но и другие представители местной элиты.

«Проверяли всех и всё после того, как там появился Джан Яман», — рассказал журналист.

Сам Яман категорически отрицает какую‑либо причастность к употреблению запрещённых веществ. В то же время Дугукан Гюнгер признал, что принимал вещества, которые, по его словам, разрешены в Европе, и принёс извинения своим поклонникам.

