В Москве загорелся дом культурного наследия федерального значения

Здание 1892 года постройки, имеющие статус объекта культурного наследия федерального значения, загорелось в центре Москвы.

© mk.ru

Как стало известно «МК», около 7 часов утра поступил сигнал о пожаре в 4-этажном доме на улице Большая Никитская. Здание пустовало, так как находилось на реконструкции.

Этот особняк был известен как «синодальный дом» — в XIX веке здесь располагался Синодальный хор и Московское синодальное училище церковного пения.

Также здесь располагались квартиры для преподавателей консерватории. В 2009 году жильцов выселили, а здание планировалось отдать под библиотеку.